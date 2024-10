Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Gestürzter Fahrradfahrer stand unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.10.2024, 16.45 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter Fahrradfahrer auf der L 585 in Sendenhorst gemeldet. Der 22-Jährige befuhr die Landstraße, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Ersthelfer kümmerten sich um den Sendenhorster, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. In der Kleidung des Sendenhorsters befanden sich Betäubungsmittel, die die Polizisten sicherstellten.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell