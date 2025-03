Polizei Köln

POL-K: 250320-7-K/BAB/BN Mercedes-Fahrer krankenhausreif geschlagen - Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20. März) gegen 14 Uhr soll ein 38 Jahre alter Fahrer eines Mercedes GLC im Autobahndreieck Bonn Nord-Ost einen 56-jährigen C-Klasse-Fahrer auf der linken von zwei Fahrspuren bis zum Stillstand ausgebremst und massiv mit Fäusten traktiert haben. Eine von Zeugen hinzugerufene Rettungswagenbesatzung fuhr den Verletzten in eine Klinik. Zuvor sollen sich beide Beteiligte auf der Bundesautobahn 565 in Fahrtrichtung A 59 wechselseitig abgedrängt haben.

Polizeikräfte beschlagnahmten vor Ort den Führerschein des Aggressors, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein umfangreiches Verkehrsstrafverfahren gegen ihn ein. Seinen SUV musste seine Beifahrerin (39) wegfahren. Den Wagen des Geschädigten stellten die Beamten zur Eigentumssicherung sicher. Gegen 15.30 Uhr wurden die Sperrmaßnahmen wieder aufgehoben. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell