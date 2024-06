POL-FR: Görwihl: Motorradfahrer fährt Motorradfahrer auf - ein Verletzter

Freiburg (ots) - Bei einem Brand in einem Heizungsraum verstarb ein 66-jähriger Mann. Die Feuerwehr wurde am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 01.40 Uhr, nach Rotzel in den Neumattweg gerufen, da man Rauch in einem Wohnhaus festgestellt habe. In dem Wohnhaus kam es im Heizungsraum aus bislang hier nicht bekannter Ursache zu einem Brand. Die Rettungskräfte bargen aus dem ...

