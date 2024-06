Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Brand in Heizungsraum - 66-jähriger Mann verstorben

Freiburg (ots)

Bei einem Brand in einem Heizungsraum verstarb ein 66-jähriger Mann. Die Feuerwehr wurde am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 01.40 Uhr, nach Rotzel in den Neumattweg gerufen, da man Rauch in einem Wohnhaus festgestellt habe. In dem Wohnhaus kam es im Heizungsraum aus bislang hier nicht bekannter Ursache zu einem Brand. Die Rettungskräfte bargen aus dem Haus einen 66-jährigen Mann, welcher erfolglos reanimiert wurde. Zwei weitere Bewohner sowie ein Feuerwehrmann wurden durch den Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich des Haus verhindern. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei war auch das Technische Hilfswerk im Einsatz. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

