POL-PPWP: Fußballspiel auf dem Betzenberg verläuft friedlich

Kaiserslautern (ots) - Am Samstagabend kam es in der Pariser Straße zu einem Raub. Wie eine Mitarbeiterin der Polizei mitteilte, betrat ein mit einem Schlagwerkzeug bewaffneter und drohender Täter gegen 21:30 Uhr den Laden und forderte Bargeld. Der Frau gelang es zunächst, aus dem Geschäft und dem Einwirkungsbereich des Täters zu fliehen. Dieser begab sich hinter den Kassenbereich und nahm Tabakwaren an sich. Auf seinem Weg aus dem Geschäft beschädigte der Täter mit ...

