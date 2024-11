Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raub in Kiosk

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend kam es in der Pariser Straße zu einem Raub. Wie eine Mitarbeiterin der Polizei mitteilte, betrat ein mit einem Schlagwerkzeug bewaffneter und drohender Täter gegen 21:30 Uhr den Laden und forderte Bargeld. Der Frau gelang es zunächst, aus dem Geschäft und dem Einwirkungsbereich des Täters zu fliehen. Dieser begab sich hinter den Kassenbereich und nahm Tabakwaren an sich. Auf seinem Weg aus dem Geschäft beschädigte der Täter mit seinem Schlagstock zunächst den Türrahmen. Vor dem Laden traf er erneut auf die 22-jährige Geschädigte. Dieser verpasste er mit dem Stock einen Schlag in die Rippengegend und flüchtete in Richtung Kindergartenstraße.

Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem Täter um einen etwa 1,80 Meter großen und schmalen, deutschsprachigen Mann ohne Dialekt gehandelt haben. Er sei mit einem grauen Kapuzenpullover, schwarzer Mund-Nase-Maske und schwarzer Hose bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen nach dem Täter auf und bittet um Hinweise: Wem ist der Mann im Bereich der Pariser Straße aufgefallen? Wer hat den Vorfall wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|pvd

