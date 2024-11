POL-PPWP: Brand einer Holzhütte

Kaiserslautern (ots) - Eine unachtsam aufgestellte Halloweendekoration war vermutlich ursächlich für einen Brand am Donnerstagabend in Kaiserslautern. Anwohner stellten in einem Mehrparteienhauses am Kaiserbergring erheblichen Qualm fest und verständigten die Rettungskräfte. Die angerückte Feuerwehr löschte den im Hausflur ausgebrochenen Brand. Im betroffenen ...

mehr