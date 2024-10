Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe klauen Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Stadtgebiet ist am Mittwochnachmittag in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Wie die Seniorin später bei der Polizei zu Protokoll gab, hielt sie sich in mehreren Geschäften der "Mall" auf, darunter ein Drogeriemarkt und ein Schuhgeschäft. Währenddessen stand ihre Handtasche, in der sich auch ihr Geldbeutel befand, auf ihrem Rollator.

Gegen 16 Uhr stellte die 89-Jährige fest, dass die Geldbörse nicht mehr da war. Eine Nachfrage in den Geschäften, die sie besucht hatte, ergab, dass es leider keinen ehrlichen Finder gab, der das Portemonnaie abgegeben hätte. Zusammen mit dem Geldbeutel verschwanden ein dreistelliger Bargeld-Betrag sowie der Personalausweis der Seniorin.

Zeugen, denen möglicherweise eine Person aufgefallen ist, die sich an dem Rollator und der Handtasche zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

