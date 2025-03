Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Polizei sucht Geschädigten nach körperlichem Angriff

Duisburg (ots)

Aufmerksame Zeuginnen informierten am Sonntagabend (16. März, 21:14 Uhr) die Polizei über eine versuchte Entführung in der Saarnerstraße. Sie hätten gesehen, dass mehrere Männer einen weiteren, bisher unbekannten Mann in ein Auto gezerrt, ihn bedroht und geschlagen hätten. Vor Ort konnten die Beamten den Geschädigten nicht mehr vorfinden.

Die Polizei Duisburg sucht nun nach dem unbekannten Mann, der Opfer des körperlichen Angriffs geworden ist. Der Mann wird dringend gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

