Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuche in Gebäude

Drolshagen (ots)

In gleich zwei Gebäude sind unbekannte Täter in der Nacht von Montag (5. August) auf Dienstag (6. August) eingedrungen.

In dem ersten Fall brachen Unbekannte gegen 02:30 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in der Gerberstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen sie dafür ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zum Ladeninneren. Da Zeugen durch die Beschädigungen an der Fensterscheibe wach wurden, riefen sie unmittelbar die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Auch Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter kein Bargeld oder andere (Wert-)Gegenstände. An dem Haus entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Zudem meldete ein Berechtigter des Stadtbades Drolshagen (Schillerstraße) heute Morgen gegen 07:30 Uhr einen Einbruch. Hier sind unbekannte zwischen 22 Uhr und 7:30 Uhr in die Räume über eine Seitentür eingedrungen. Sie beschädigten einen Kassenautomaten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb es auch in diesem Fall bei einem Versuch. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

In beiden Fällen übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

