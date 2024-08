Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrraddiebstähle in Grevenbrück

Lennestadt (ots)

Gleich zwei Fahrraddiebstähle sowie ein versuchter Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhaus sind am Wochenende in Grevenbrück angezeigt worden.

Die Fahrraddiebstähle ereigneten sich beide in der Hangstraße. In dem ersten Fall gab die Geschädigte als Tatzeitraum Freitag (2. August) zwischen 09:15 Uhr und 13 Uhr an. Hier wurde ein grün-gelbes Bergamont Mountainbike entwendet. Dieses hatte einen Wert von rund 200 Euro. Des Weiteren stahlen Unbekannte in unmittelbarer Nachbarschaft in dem Zeitraum zwischen Dienstag (30. August, 15 Uhr) und Sonntag (4. August, 12 Uhr) ein weiteres Rad. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Mountainbike des Herstellers Corratec in den Farben "blau/schwarz/weiß". Der Wert liegt bei rund 500 Euro.

Zudem beobachteten Zeugen einen Mann, der am (Freitag, 2. August) gegen 11 Uhr in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der "Alte(n) Gärtnerei" versuchte, einzudringen. In dem Abteil hatte der Besitzer Fahrräder gelagert. Als der Täter jedoch bemerkte, dass er beobachtet wurde, entfernte er sich von dem Haus. Bei einer Nachschau wurde festgestellt, dass die Kellertür beschädigt wurde, jedoch keine Gegenstände entwendet wurden.

Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen circa 30 Jahre alten Mann, 185 cm groß, mit kurzer Hose, langen schwarzen Haaren und einem Kapuzenpullover gehandelt haben.

Ob alle Taten in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell