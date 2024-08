Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Restaurant

Olpe (ots)

In ein Restaurant in der Biggestraße in Rüblinghausen sind zwischen Samstag (3. August, 22:30 Uhr) und Sonntag (4. August, 10:30 Uhr) unbekannte Täter eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Unbekannten ein Fensterglas und drangen so in den Gastronomiebereich ein. Sie entwendeten Bargeld aus einer Kasse. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.

Ebenfalls in Olpe hat sich in derselben Nacht (03. August, 21:15 Uhr bis 04. August, 10:30 Uhr) ein Einbruchsversuch in einen Imbiss in der Westfälischen Straße ereignet. Auch hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, jedoch betraten die Täter nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht den Innenraum des Imbisses. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm ebenfalls die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell