Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Falscher Spendensammler - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann gab am Samstag (17.05.2025) um 11:45 Uhr vor, für einen Gehörlosenverein Spenden zu sammeln. Er sprach auf dem Markt in Weil der Stadt in der Stuttgarter Straße einen 69 Jahr alten Mann an und als dieser ihm einen Geldschein geben wollte, griff der Täter in dessen Geldbeutel, um zwei weitere Geldscheine zu erbeuten. Ein 45-jähriger Zeuge bemerkte den Vorfall und warnte den Geschädigten, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Der Zeuge konnte den Täter noch kurz festhalten, wobei der Täter seine Beute fallen ließ. Schließlich konnte er aber doch entkommen. Der unbekannte Täter wurde als etwa 170 cm groß, etwas 30 Jahren alt mit schwarzem langen Vollbart und asiatischem Aussehen beschrieben. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

