POL-OS: Osnabrück: Räuberischer Diebstahl in der Großen Straße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt in eine Bäckerei an der Oeseder Straße unweit zur Straße "Am Rathaus". Aus dieser entwendeten die Eindringlinge unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

