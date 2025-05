Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Kellerbrand - zwei Personen leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (17.05.2025) rückten Feuerwehr und Polizei nach Eglosheim zu einem Mehrfamilienhaus in den Finkenweg aus, nachdem ein dort wohnendes Paar gegen 17.00 Uhr einen Kellerbrand festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert hatte. Durch den Brand, der vermutlich in einem der Kellerräume des Fünf-Parteienhauses entstand, war das Treppenhaus vollständig verraucht. Das Paar, eine 26 Jahre alte Frau und ein 31 Jahre alter Mann, mussten von Feuerwehr über ein Fenster aus dem Haus gerettet werden. Beide erlitten vermutlich leichte Rauchgasvergiftungen. Eine weitere 30 Jahre alte Bewohnerin hatte das Haus bereits selbstständig verlassen. Darüber hinaus befand sich am Samstagnachmittag niemand zuhause. Durch das Feuer im Keller, das aus noch unbekannter Ursache entstand, wurden die dortigen Räumlichkeiten völlig zerstört. Die darüber liegenden Wohnungen blieben intakt und sind bewohnbar. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

