Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zwei Tatverdächtige nach Taschendiebstahl festgenommen

Baden-Baden (ots)

Zu einem dreisten Taschendiebstahl kam es am Mittwochnachmittag in einem Linienbus in der Innenstadt. Eine 65-jährige Frau stand in einem stark frequentierten Bus, als sich ihr zwei junge Frauen unangenehm näherten. Die 65-Jährige überprüfte daraufhin ihre Handtasche und stellte fest, dass ihre Geldbörse mit diversen EC-Karten und Bargeld fehlte. Nachdem die Frau den Diebstahl lautstark zum Ausdruck brachte, verließen die beiden fluchtartig den Bus. Der Diebstahl wurde umgehend bei der Polizei angezeigt und eine sofortige Fahndung eingeleitet. Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte konnten wenig später die zwei Tatverdächtigen in der Innenstadt feststellen. Es handelt sich um eine 24-jährige Frau und eine 15-jährige Jugendliche mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit. Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle konnte in der Unterwäsche der beiden Tatverdächtigen Bargeld im vierstelligen Bereich aufgefunden werden. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde die wohnsitzlose 24-Jährige in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde ein Haftbefehl beantragt und die junge Frau am Donnerstag dem Haftrichter zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und die Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die 15-jährige Jugendliche wurde an ein Kinder- und Jugendheim übergeben. Die beiden jungen Frauen stehen im dringenden Tatverdacht weitere Taschendiebstähle im Bereich der Innenstadt in Baden-Baden begangen zu haben. Die Auswertung umfangreicher Videoaufzeichnungen sind unter anderem Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. /vo

