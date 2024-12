Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Körperverletzung

Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Kehl (ots)

Nach einem erfolgten Zeugenaufruf Anfang November diesen Jahres meldete sich am Dienstag ein Passant bei der Bundespolizei und gab an, den gesuchten Tatverdächtigen wiedererkannt zu haben. Der Mann wurde daraufhin kontrolliert und weitere polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle durchgeführt. Der in Frankreich wohnende 40-jährige französische Staatsbürger ist dringend verdächtig, eine 26-jährige Joggerin am 04.11.2024 in Kehl geschlagen zu haben. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl zum genauen Tathergang dauern an. Den 40-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung. /vo

Ursprungsmeldung vom Dienstag 05.11.2024, 10:13 Uhr

Kehl - Körperverletzung / Zeugen gesucht

Nach einer Körperverletzung am Montagnachmittag (04.11.2024) an der Kreuzung Gewerbestraße/Hermann-Dietrich-Straße sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter soll nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 16:00 Uhr eine 26-jährige Joggerin geschlagen haben, nachdem der Unbekannte die Frau auf französisch angesprochen hatte, diese sich aber ablehnend zeigte. Der Mann sei zum Tatzeitpunkt mit einem E-Scooter unterwegs gewesen. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 30-35 Jahre alt, 190cm, 90kg, athletisch/kräftige Statur, dunkler Teint, 5-Tage Bart. Außerdem soll der Mann mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Longssleeve, schwarzer Weste sowie schwarzen Turnschuhen und ebenfalls schwarzer Beanie bekleidet gewesen sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

/si

