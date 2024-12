POL-OG: Offenburg - In Kaufhaus eingebrochen, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) - Am späten Mittwochabend kam es an einem Anwesen in der Straße "An den Badäckern" zu einem Brand. Ein aufmerksamer Feuerwehrmann einer benachbarten Wehr, der am Abend privat die Badener Straße in Selbach befuhr, bemerkte den Rauch und meldete der Rettungsleitstelle gegen 23:30 Uhr den Brand. In der Zwischenzeit begab er sich zum Brandort und alarmierte die zu diesem Zeitpunkt noch ahnungslosen ...

