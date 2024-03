POL-EL: Vrees - Einbruch in Büro

Haselünne (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, in einen Kindergarten am Holzbaumweg in Haselünne eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume und endeten unter anderem einen Laptop. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

