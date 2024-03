POL-EL: Sögel - Einbruch in Ferienhaus

Spelle (ots) - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ringstraße in Spelle beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Montag zwischen 17.30 und 17.45 Uhr einen dort abgestellten grauen BMW. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 750 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr