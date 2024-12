Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Tageswohnungseinbruch durch Präsenz verhindert

Appenweier (ots)

Am Dienstagabend haben sich bislang unbekannte Täter an einem Wohnhaus in der Badenerstraße zu schaffen gemacht. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Unbekannten gegen 18 Uhr versucht haben über eine Terrassentür in ein Wohnhaus einzudringen. Allerdings konnte Schlimmeres verhindert werden, da die Täter sich vermutlich durch die Anwesenheit des Hauseigentümers gestört fühlten, der auf die Geräusche aufmerksam wurde und anschließend vor das Haus trat. Es entstand so lediglich ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zwei verdächtige Männer konnten in der unmittelbaren Nachbarschaft durch Anwohner beobachten werden. die im dunklen wegliefen. Entsprechende Ermittlungen wurde von den Beamten des Polizeiposten Appenweier aufgenommen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07805 -91570 bei den Ermittlern.

