POL-OG: Kuppenheim - Rasant unterwegs

Kuppenheim (ots)

Im Rahmen einer stationären Geschwindigkeitskontrolle wurde am Dienstag, 26.11.2024 an der Kreuzung der B462 und K3737 aus Fahrtrichtung Rastatt kommend ein Verkehrsteilnehmer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erfasst. In den Morgenstunden wurde der Pkw mit ausländischem Kennzeichen gemessen, der die Kreuzung mit einer Geschwindigkeit von 170 km/h passierte, obwohl in diesem Bereich ein Tempolimit von 70 km/h vorgegeben ist. Wie die Ermittlungen der Bußgeldstelle in der Zwischenzeit ergaben, soll ein 19 Jahre alter Mann das Fahrzeug gelenkt haben. Dieser sieht nun einem Bußgeld im hohem dreistelligen Bereich und einem mehrmonatigen Fahrverbot entgegen.

