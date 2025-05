Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Sattelzug fängt Feuer - Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und einen Sachschaden von etwa 60.000 Euro forderte der Brand eines Sattelzugs am Sonntag (18.05.2025) gegen 15.20 Uhr im Heinrich-Hertz-Ring in Marbach am Neckar. Aus noch unbekannter Ursache geriet nach derzeitiger polizeilicher Erkenntnisse zunächst die Sattelzugmaschine eines im Heinrich-Hertz-Ring abgestellten Sattelzugs in Brand. Vermutlich beim Versuch das Feuer zu löschen erlitt der Fahrer dieses Sattelzugs eine schwere Rauchgasvergiftung und musste von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Durch den Brand, der auch auf einen Teil des Sattelzugaufliegers übersprang, wurden ein weiterer davor stehender und ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkte LKW beschädigt. Kurz nach 16.00 Uhr konnte die Feuerwehr mitteilen, dass die Flammen gelöscht sind. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell