Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Nachtragsmeldung - Vor Polizei geflüchtet und Unfall verursacht - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Wie bereits am Sonntag (18.05.2025) berichtet, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstag (17.05.2025) gegen 16.40 Uhr in Sindelfingen ereignete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6036323).

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Peugeot mit Berliner Zulassung (B-) bereits in der Burghaldenstraße im Bereich eines Parkplatzes aufgefallen war. Dort soll die 32-jährige Fahrerin den Pkw ebenfalls stark beschleunigt und wieder abgebremst haben. Zudem soll sie zwei junge Frauen im Alter zwischen 16 und 20 Jahre angesprochen haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, insbesondere diese beiden jungen Frauen, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell