POL-MA: Mannheim/Rheinau: Gartenlaube in Brand geraten - PM 2

Mannheim (ots) - Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr kam es in der Koblenzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrradfahrer. Die 42-jährige Fußgängerin lief mit ihrem Hund am rechten Gehweg der Koblenzer Straße in Richtung "Im Rott". In Höhe der dortigen Bushaltestelle kam es zum Zusammentreffen mit dem Radfahrer, welcher ihr ...

mehr