POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr kam es in der Koblenzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrradfahrer.

Die 42-jährige Fußgängerin lief mit ihrem Hund am rechten Gehweg der Koblenzer Straße in Richtung "Im Rott". In Höhe der dortigen Bushaltestelle kam es zum Zusammentreffen mit dem Radfahrer, welcher ihr hierbei über den Fuß fuhr.

Im Anschluss hielt der jetzige Täter abrupt an, ging auf bedrohliche Weise auf die Dame zu, ergriff sie am Hals und würgte sie. Die Geschädigte konnte sich aus dem Griff des Angreifers befreien und kontaktierte die Polizei. Währenddessen setzte sich der unbekannte Täter auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Die 43-jährige Hundehalterin wurde am Fuß sowie Hals leicht verletzt.

Die Geschädigte konnte den Mann wie folgt beschreiben:

ca. 75 Jahre alt, ca. 165 cm groß, trug eine beigefarbene Weste, Flipflops und ein bunt gemustertes Kurzarmshirt.

Ein Ermittlungsverfahren aufgrund Unerlaubtem Entfernen vom Ufallort sowie Körperverletzung wurde eingeleitet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter sowie zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Tel.: 0621 / 71849 - 0 zu melden.

