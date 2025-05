Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis, Neckargemünd: Mit Softair auf Spaziergänger geschossen - Quad gesucht (Zeugenaufruf)

Neckargemünd (ots)

Am Freitag den 16.05.2025 gegen 20:20 Uhr, liefen die zwei jetzigen Geschädigten die Dilsberger Straße in Richtung Rainbach entlang. Plötzlich fuhr ein orangefarbenes Quad an ihnen vorbei. Auf dem Quad saßen zwei männliche Personen, beide trugen einen Helm. Der Sozius schoss mit einer mitgeführten Softair-Waffe auf die beiden Fußgänger. Beide wurden getroffen, aber glücklicherweise nicht schwer verletzt. Der männliche Geschädigte wurde einmal am Oberkörper getroffen, seine Begleitung zweimal an den Beinen. Sie beschrieben das Quad mit einer auffälligen orangen Farbe und einer Heidelberger Zulassung. Der Fahrer des Quads wirkte auf die Geschädigten älter und von der Statur kräftiger als sein Sozius. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt aufgrund gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Zeugen, die Hinweise zum Halter des orangefarbenen Quads, den Tätern oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06223/ 92540 des Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell