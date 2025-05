Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf - Zeugen gesucht

Reilingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang noch unbekannte Täter zu einer unbekannten Zeit vor 03.30 Uhr zwei in Reilingen aufgestellte Zigarettenautomaten auf. Unbekannte Täterschaft hebelte hierzu einen in der Hockenheimer Straße Ecke Wilhelmsstraße und einen im Nachtwaidweg aufgestellten Zigarettenautomaten mit roher Gewalt auf. Aus den Automaten entwendeten die Unbekannten das darin befindliche Bargeld und die Zigaretten. Die Höhe des Schadens an den Automaten und der Diebstahlsschaden können bislang nicht beziffert werden. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, aufzunehmen.

