Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auf frischer Tat: Polizei ergreift Einbrecher in Rostocker Autohaus

Rostock (ots)

Am späten Abend des 12.04.2025 ist es laut vorliegender Erkenntnisse zu einem Einbruch in ein Autohaus in der Rostocker Südstadt gekommen, infolgedessen es den Einsatzkräften der Polizei gelang zwei Tatverdächtige auf frischer Tat festzunehmen.

Gegen 23:15 Uhr erhielt die Polizei durch Mitteilung der örtlichen Überwachungszentrale Kenntnis von dem Einbruch auf dem Gelände des Autoherstellers. Den sofort eingesetzten Beamten gelang es nur kurze Zeit später zwei männliche Personen vorläufig festzunehmen, welche zunächst versuchten über ein angrenzendes Feldstück zu flüchten. Anhand des vor Ort festgestellten Spurenaufkommens ist anzunehmen, dass es die beiden Tatverdächtigen auf den Reifensatz eines im Außenbereich des Autohauses abgestellten, hochwertigen PKW abgesehen hatten. Dieser war laut Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlungen auf Steinen aufgebockt, sodass zwei der Räder bereits demontiert und außerhalb des Geländes abgelegt waren. Der Gesamtschaden im Fall einer aus Sicht der Diebe erfolgreichen Tat hätte sich nach Angaben des Unternehmens mindestens auf 4.000 Euro belaufen.

Die beiden tatverdächtigen, aus der Republik Moldau stammenden Männer im Alter von 39 bzw. 46 Jahren wurden nach richterlicher Anordnung und erfolgter Zahlung einer sogenannten Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei in Rostock.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell