LPI-GTH: Alkoholisiert

Ilmenau (ots) - Am 27. März, in der Zeit zwischen 01.20 Uhr und 01.40 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Oehrenstöcker Landstraße und beschädigten die Doppelglastür des Geschäftes. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0079274/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

