POL-MA: Mannheim: Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23:15 Uhr, kam es in der Meerwiesenstraße zu einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Der Vorfall wurde durch mehrere aufmerksame Zeugen über den Notruf der Polizei gemeldet. Laut den ersten Ermittlungen beschädigte das flüchtige Fahrzeug, ein blauer 7er BMW, vier geparkte Pkw. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, konnte der BMW nach kurzer Zeit in der Haardtstraße aufgefunden werden. Es wies deutliche, frische Unfallschäden auf. Ein weiterer Zeuge konnte beobachten, wie zwei junge Männer sich fluchtartig zu Fuß von dem BMW entfernten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Bei der Durchsuchung des BMWs konnten die Beamten Cannabis und Haschisch auffinden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 18.000 Euro. Das Unfallfahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zu den Insassen des BMWs machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

