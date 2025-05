Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst - PM 2

Heidelberg-Bergheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr im Bereich der Bergheimer Straße in Heidelberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn.

Nach ersten Ermittlungen betrat eine 82-jährige Frau den Gleiskörper im Bereich der Bergheimer Straße, Höhe der Haltestelle Campus Bergheim, ohne auf den nachfolgenden Schienenverkehr zu achten. Trotz Warnsignal und eingeleiteter Notbremsung gelang es der Straßenbahnführerin nicht, einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin zu vermeiden. Diese wurde in der Folge unter dem Schienenfahrzeug eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg mit schwerem Gerät geborgen werden. Die 82-Jährige wurde im Anschluss schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Schaden an der Straßenbahn beträgt ca. 5000 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg.

