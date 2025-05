POL-MA: Heidelberg/Bergheim: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst - PM 1

Mannheim (ots) - Einen Unfall verursachte ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin am Mittwochmittag im Stadtteil Oststadt. Der oder die Unbekannte stieß in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auffällig mattgrau folierten BMW, der dort am Straßenrand abgestellt war. Anschließend fuhr er, ohne ...

mehr