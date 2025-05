POL-MA: Sinsheim/BAB 6: Verkehrsunfall - Richtungsfahrbahn gesperrt - Pressemeldung Nr. 2

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Müllheimer Talstraße zu Beschädigungen an mehreren Autos. Der 20-jährige Tatverdächtige konnte dabei beobachtet werden, wie er zunächst mehrere Mülltonnen umwarf und versuchte, die Türen von parkenden Autos in der Müllheimer Talstraße zu öffnen. Dies gelang dem ...

