Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener beschädigt mehrere Autos

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Müllheimer Talstraße zu Beschädigungen an mehreren Autos.

Der 20-jährige Tatverdächtige konnte dabei beobachtet werden, wie er zunächst mehrere Mülltonnen umwarf und versuchte, die Türen von parkenden Autos in der Müllheimer Talstraße zu öffnen. Dies gelang dem 20-Jährigen bei einem der Autos. Er begann mehrfach zu hupen und schreckte so die Nachbarschaft auf. Bei mindestens einem Auto trat der Tatverdächtige zudem einen der Seitenspiegel gewaltsam ab.

Schließlich konnte der 20-Jährige durch Anwohner überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Um seinen Rausch auszuschlafen, verbrachte der 20-Jährige die restliche Nacht in einer Arrestzelle und wurde am nächsten Tag wieder auf freien Fuß entlassen.

Wie viele Fahrzeuge beschädigt wurden sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nach derzeitigem Stand nicht abschließend genannt werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Weinheim übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell