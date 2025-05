Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigungen am Friedhof und Gymnasium - Zeugenaufruf!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am 07. Mai beschädigten bisher unbekannte Täter Türgriffe und Seifenspender am Eberbacher Friedhof in der Friedrichsdorfer Landstraße. Außerdem verschmutzten die Unbekannten die Wände und Fliesen der Sanitäreinrichtung, wodurch ein Schaden im dreistelligen Bereich entstand. Einen Tag später, am 08. Mai, beschädigten ebenfalls unbekannte Täter die Blitzschutzanlage des Hohenstaufen-Gymnasiums. Hier wurde die Metallvorrichtung mit roher Gewalt aus der Wand gerissen. Der Sachschaden liegt bei mindestens 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den genannten Taten haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/9210-0 in Verbindung zu setzen.

