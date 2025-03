Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Kinderzimmer - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 13 Uhr und 19 Uhr am Donnerstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Schwalbacher Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drang diese über die Eingangstür ein. Wie genau jene geöffnet wurde, ist bislang unklar. In einem Kinderzimmer wurde ein Schrank durchwühlt und Kleidung auf dem Boden verteilt. Derzeit ist nicht bekannt, dass etwas gestohlen wurde. Die anderen Räume blieben unangetastet. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

