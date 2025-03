Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Geschäft in der Heidelberger Altstadt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 19 Uhr am Mittwoch und kurz nach 9 Uhr am Donnerstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Ladengeschäft in der Hauptstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Unbekannten über die Seiteneingangstür, die sie aufhebelte, ins Innere ein. Aus dem Lagerraum wurde ein Behältnis mit Bargeld in zweistelliger Höhe entwendet. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

