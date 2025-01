Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Krafträder und Pedelecs aus Tiefgaragen gestohlen

Troisdorf (ots)

Im Troisdorfer Ortsteil Rotter See kam es in der Nacht von Sonntag (05. Dezember) auf Montag (06. Januar) zu Diebstählen von Krafträdern und Pedelecs aus zwei Tiefgaragen. Zunächst meldete ein Mann aus dem Frieslandring zwei Pedelecs sowie ein Motorrad als gestohlen. Am Sonntag waren die drei Fahrzeuge gegen 23:00 Uhr noch in der Garage, die man über den Schwabenweg erreicht. Am nächsten Morgen waren die jeweiligen Abstellplätze gegen 08:15 Uhr leer. Die hinzugerufene Polizei stellte eine Manipulation an der elektrischen Öffnung zur Garage fest. Möglicherweise gelang es dem oder den Tatverdächtigen so, das Tor unberechtigt zu öffnen und sich somit Zugang zu verschaffen. Bei dem entwendeten Kraftrad handelt es sich um eine KTM Super Duke mit dem amtlichen Kennzeichen SU-CS 68. Der Wert des Zweirads wird mit 5.000 Euro angegeben. Die Schadenshöhe der beiden erbeuteten Pedelecs desselben Herstellers wird mit 8.000 Euro beziffert. Unweit des ersten Tatortes wurde aus einer weiteren Tiefgarage in der Hannoverschen Straße am Montag zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr ein weiteres motorisiertes Zweirad gestohlen. Die Melderin gab den verständigten Polizisten gegenüber an, dass ihr Bruder seine Kawasaki Ninja mit dem amtlichen Kennzeichen E-ZS 38 über die Wintermonate bei ihr in der Tiefgarage abgestellt habe. Als die Frau morgens zur Arbeit gefahren sei, habe das Kraftrad noch auf seinem Stellplatz gestanden. Bei der Rückkehr war es dann verschwunden. Lediglich Schleifspuren auf dem Boden deuteten noch darauf hin, wo die Maschine, die einen Wert von etwa 10.000 Euro hatte, abgestellt worden war. Wie die Täter genau in die Tiefgaragen gelangten und ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu den Taten und dem Verbleib der Zweiräder nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Es wird geraten, Motorräder und -Roller nicht nur mittels Lenkradschlosses zu sichern. Nutzen Sie außerdem Bremsscheiben-, Ketten- und Bügelschlösser. Nach Möglichkeit sollten Vorder- und Hinterrad an einem festen Gegenstand angeschlossen werden - auch in Garagen, Fahrradabstellräumen oder Kellern. Das Abstellen an einsamen, dunklen Plätzen sollte vermieden werden. Prüfen Sie die Installation einer Alarmanlage. (Uhl) #riegelvor

