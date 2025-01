Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Wellness-Park

Siegburg (ots)

Zwischen Samstag (04. Januar), 22:00 Uhr und Sonntag (05. Januar), 09:00 Uhr brachen Unbekannte in Siegburg in einen Wellness-Park ein. Eine Mitarbeiterin der Einrichtung an der Zeithstraße entdeckte den Einbruch am Sonntagmorgen und verständigte umgehend die Polizei. Ersten Ermittlungen zur Folge drangen ein oder mehrere Tatverdächtige in das vierstöckige Gebäude ein, indem sie eine Glastür im ersten Obergeschoss aufbrachen, die über eine Feuertreppe erreichbar ist. Von hier aus brachen sie weitere Türen auf, durchsuchten mehrere Räume und drangen auch in ein angrenzendes Restaurant ein. Der oder die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen, bevor sie schließlich unerkannt entkamen. Erbeutet wurde nach jetzigem Erkenntnisstand ein vierstelliger Bargeldbetrag. Die Spezialisten der Spurensicherung der Siegburger Polizei nahmen vor Ort ihre Arbeit auf. Wer zur relevanten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

