POL-SU: Einbruch in Werkstätten und Büroräume

Während der zurückliegenden Feiertage kam es in Siegburg zu einem Einbruch in Werkstätten und dazugehörige Büroräume. Die Einrichtung in der Straße "Am Turm" war in der Zeit vom 20. Dezember, 16:00 Uhr bis Donnerstag (02. Januar), 06:45 Uhr geschlossen. In dieser Zeit überwanden ein oder mehrere Tatverdächtige den Zaun oder das Tor, welche das Grundstück umgeben. Hier gingen sie mehrere Fenster und Türen des zweistöckigen Gebäudes an, bis es schließlich gelang durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere zu gelangen. Es wurden mehrere Räume und darin befindliche Schränke teilweise gewaltsam geöffnet und einbruchstypisch durchsucht. Der oder die Unbekannten konnten schließlich unerkannt entkommen. Ob es neben einer geringen Menge Bargeld weitere Beute gab, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte vor Ort diverse Spuren und fertigte eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Angaben zu dem Einbruch machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. Experten der Siegburger Kriminalpolizei beraten kostenfrei Privatpersonen wie auch Gewerbetreibende zum Thema Einbruchschutz. Der nächste Informationsabend findet statt am 21. Januar um 18:00 Uhr. Weitere Infos und Anmeldung unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #Riegelvor

