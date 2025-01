Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrerin erfasst Fußgänger

Much (ots)

Am Donnerstagmorgen (02. Januar) kam es in Much zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Gegen 07:45 Uhr fuhr eine Frau aus Nümbrecht mit ihrem Pkw über die Marienfelder Straße in Richtung der Ortschaft Wersch. Zu diesem Zeitpunkt dämmerte es und es herrschte Schneefall. Die 39-Jährige hatte nach eigenen Angaben gerade einen Kreisverkehr verlassen und fuhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h. In Höhe einer Bushaltestelle bemerkte die Pkw-Fahrerin plötzlich eine dunkel gekleidete Person auf der Fahrbahn und leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Einen Zusammenstoß konnte sie dennoch nicht verhindern und so erfasste der Dacia einen 71 Jahre alten Mann aus Much, der gerade mit seinem Einkaufs-Trolley die Straße überqueren wollte. Der Mucher prallte mit dem Oberkörper gegen das Fahrzeug und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens zunächst vor Ort behandelt wurden. Später wurde der Verletzte zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw und dem Handwagen entstand leichter Sachschaden, der sich nach einer ersten Schätzung im unteren vierstelligen Eurobereich befindet. Die Autofahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. Die Polizei rät Autofahrern bei schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen zu besonders defensiver Fahrweise. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit, erhöhen Sie den Sicherheitsabstand, achten Sie auf ausreichende Beleuchtung und seien Sie besonders aufmerksam. Auch Fußgänger und andere besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer sollten erhöhte Vorsicht walten lassen, auf gute Sichtbarkeit durch entsprechende Kleidung und Reflektoren sowie gegebenenfalls ausreichende Beleuchtung achten. (Uhl) #Leben

