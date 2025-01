POL-SU: Auffahrunfall mit Leichtverletzter

Siegburg (ots) - Während der zurückliegenden Feiertage kam es in Siegburg zu einem Einbruch in Werkstätten und dazugehörige Büroräume. Die Einrichtung in der Straße "Am Turm" war in der Zeit vom 20. Dezember, 16:00 Uhr bis Donnerstag (02. Januar), 06:45 Uhr geschlossen. In dieser Zeit überwanden ein oder mehrere Tatverdächtige den Zaun oder das Tor, welche das Grundstück umgeben. Hier gingen sie mehrere Fenster ...

