FW-EN: Verkehrsunfall mit Verletzten

Ennepetal (ots) - Am Montag den 20.08.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 15.30 Uhr zu einer Person in Notlage alarmiert. An einem Mehrfamilienhaus sollte ein Anwohner durch ein herabgestürztes Garagentor in seinem PKW eingeschlossen worden sein. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte, konnte durch beherztes Eingreifen der Angehörigen, die verletzungsfreie Person aus dem Auto befreit werden. Die Feuerwehr löste anschließend das zwischen dem ...

