Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß beim Abbiegen/ Beifahrerin verletzt

Troisdorf (ots)

Am Montagnachmittag (06. Januar) kam es in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Gegen 16:40 Uhr beabsichtigte ein 56 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW von der Straße "Mauspfad" kommend nach links in die Altenrather Straße in Richtung Altenrath abzubiegen. Zuvor hatte er an der roten Ampel gewartet. Als diese grünes Licht zeigte, sei er nach eigenen Angaben angefahren und habe den Abbiegevorgang begonnen. Dann sei ihm ein Mercedes-Benz mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen und es kam zur Kollision. Der 67 Jahre alte Mercedes-Fahrers gab an, er habe beabsichtigt, von der Heerstraße aus kommend geradeaus auf dem Mauspfad weiterzufahren. Der Golf sei ihm dann reingefahren. Nach Angaben des 67-Jährigen, seiner 63-jährigen Beifahrerin und von unabhängigen Zeugen sei der Mercedes nicht zu schnell gefahren. Beide Fahrzeuge wurden jeweils im Frontbereich stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Die beiden aus Troisdorf stammenden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die 63-Jährige wurde von einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten sicherten vor Ort die entstandenen Unfallspuren, nahmen die Aussagen der Beteiligten und der Zeugen auf und fertigten im Anschluss eine Verkehrsunfallanzeige. Der Golffahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell