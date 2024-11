Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Lambsheim (ots)

Am 17.11.2024 gegen 00:19 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem vollbesetzten PKW die Hauptstraße in Lambsheim. Vermutlich in Folge überhöhter und nicht an die örtlichen Begebenheiten angepasster Geschwindigkeit kollidierte der Pkw des Frankenthalers zunächst mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Anschließend fuhr der Verursacher auf einen weiteren, in ca. 100m Entfernung, geparkten Pkw frontal auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 44.000,- Euro. Der Pkw des Unfallverursachers wies einen Totalschaden auf und musste von der Unfallörtlichkeit durch ein Abschleppunternehmen entfernt werden. Verletzt wurde durch das Unfallgeschehen niemand. Als Unfallursache gab der verursachende Fahrzeugführer an, es sei ein Kind mit dem Fahrrad über die Fahrbahn gefahren. In Folge dessen habe sich der Unfall ereignet. Diese Annahme konnte aus polizeilicher Sicht nicht bestätigt werden. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel bei dem Unfallverursacher ergaben sich vor Ort nicht. Gegen den unfallverursachenden PKW-Führer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

