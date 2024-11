Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr befuhr die 30-jährige Unfallbeteiligte mit ihrem E-Scooter den Radweg der Wormser Landstraße in Richtung der Wormser Straße auf der falschen Seite, also entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ein 37-jähriger PKW-Fahrer fuhr von einer Grundstücksausfahrt auf die angrenzende Fahrbahn und übersah hierbei die Rollerfahrerin. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzt die Rollerfahrerin zu Boden und verletzt sich leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand minimaler Sachschaden an der Motorhaube. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

