Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Einen Unfall verursachte ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin am Mittwochmittag im Stadtteil Oststadt.

Der oder die Unbekannte stieß in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auffällig mattgrau folierten BMW, der dort am Straßenrand abgestellt war. Anschließend fuhr er, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, einfach davon. Der Fahrzeughalter bemerkte den Schaden bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug zunächst nicht. Erst bei der späteren Ankunft an seiner Wohnanschrift in Leimen bemerkte er Beschädigungen an der vorderen Stoßstange. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Unfallermittlungen des Polizeipostens Leimen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

