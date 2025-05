Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen zwei LKW und Wohnmobil - linker und rechter Fahrstreifen gesperrt - PM Nr. 3

BAB6/Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Unfall auf der BAB6 auf Höhe Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim (PM 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6035735). Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen fuhr ein 63-jähriger LKW-Fahrer, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, mit hoher Geschwindigkeit auf ein Wohnmobil auf, welches staubedingt anhielt. In der Folge wurde das Wohnmobil auf einen weiteren LKW geschoben. Der 82-jährige Fahrer des Wohnmobils wurde durch den Rettungshubschrauber mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Seine 77-jährige Beifahrerin musste ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der 63-jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Der im Wohnmobil befindliche Hund wurde der Tierrettung übergeben. Er wurde allenfalls leicht verletzt. Die Fahrbahn ist derzeit noch auf dem linken und rechten Fahrstreifen gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Wegen ausgetretener Betriebsstoffe wurde zur Reinigung der Fahrbahn eine Spezialfirma beauftragt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 70.000 Euro.

