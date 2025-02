Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raubüberfall auf Juwelier - Täter flüchtig

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend, den 11. Februar 2025, kam es zu einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Haarenstraße. Zwei bislang unbekannte Täter drangen in das Geschäft ein, bedrohten die Angestellten mit einer Schusswaffe und entwendeten hochwertigen Schmuck sowie Uhren. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen klopfte um 17:44 Uhr ein männlicher Täter an die Tür des Juweliergeschäfts und erbat Einlass. Als ein Mitarbeiter die Tür öffnete, sprach der Unbekannte ihn in einer fremden Sprache an und drückte die Tür mit Kraft weiter auf. Unmittelbar danach betrat ein zweiter Täter das Geschäft, der maskiert war und eine Pistole in der Hand hielt.

Aufgrund der bedrohlichen Situation begab sich der Angestellte sofort in den hinteren Bereich des Geschäfts, um die anderen Mitarbeiter zu warnen. Hierbei stürzte einer der Angestellten und zog sich eine Verletzung an der Hand zu.

Währenddessen begannen die beiden Täter, hochwertige Schmuckstücke und Armbanduhren an sich zu nehmen und in eine mitgebrachte Tasche zu verstauen. Nachdem sie eine größere Menge erbeutet hatten, verließen die Täter das Geschäft. Hierbei versprühte einer der Täter Reizgas.

Anschließend flüchteten die Männer über die "Schmale Straße" in Richtung Theater.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Überfalls leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Neben mehreren Streifenwagen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dennoch konnten die Unbekannten entkommen.

Auf Grund der bisherigen Ermittlungen werden die beiden Täter wie folgt beschrieben:

- Täter 1: Männlich mit einer geschätzten Größe von 180cm. Bei der Tatausführung trug der Mann eine gelb-beige Winterjacke mit Kapuze, dunkle Jeans und gelb-beige Sneaker. Zudem trug der Mann eine Umhängetasche, mutmaßlich mit der Tatbeute.

- Täter 2: Männlich mit einer geschätzten Größe von 180cm. Bei der Tatausführung war dieser mit einer dunklen Jacke sowie einer dunklen Hose bekleidet. Der Mann trug zudem eine Gesichtsmaskierung und eine dunkle Mütze, zudem drohte dieser mit einer Pistole.

Der Ermittlungsdienst der Polizei hat die Arbeit aufgenommen und wertet derzeit Spuren sowie mögliche Videoaufzeichnungen aus. Zu der genauen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wer verdächtige Beobachtungen in der Umgebung des Tatorts gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (185784)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell